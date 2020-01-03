Военный эксперт оценил место морской пехоты РФ в американском рейтинге
Виктор Литовкин подчеркнул, что Штаты за счет российских пехотинцев поднимают авторитет своих морпехов
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Российский военный эксперт, полковник в отставке, Виктор Литовкин, прокомментировал рейтинг американского СМИ The National Interest, согласно которому российская морская пехота попала в пятерку лучших в мире и заняла второе место.
- Надо всегда понимать, что на первом месте американцы в этом рейтинге, а потом все остальные. Они за счёт морской пехоты России поднимают авторитет своих морских пехотинцев, - подчеркнул эксперт.
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ИСТОЧНИК KP.RU