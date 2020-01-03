МВД РФ создаст подразделения по борьбе с наркотиками в Сети

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:24:19+03:00

На данный момент этот вопрос прорабатывается в ведомстве

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Врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров сообщил, что ведомство планирует создать в 2020 году подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете.

На данный момент этот вопрос находится на стадии разработки.

- Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, - отмечает Смуров.

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ИСТОЧНИК KP.RU