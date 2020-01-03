3 Янв. 2020 2020-01-03T14:42:25+03:00

В Москве на козырьке жилого дома нашли труп женщины Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что на севере Москвы спасатели обнаружили тело женщины на козырьке жилого дома.

Прибывшие на место инцидента правоохранительные органы обнаружили пострадавшую без признаков жизни. В настоящее время сотрудники МЧС намерены передать тело женщины медикам.

Полиция на данный момент выясняет обстоятельства произошедшего.

- Сегодня поступило сообщение, что на улице Маршала Федоренко на козырьке жилого дома обнаружено тело женщины, - отметили источники "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Москве-реке выловили труп гражданина РФ. В кармане у погибшего находился номерок прогулочного теплохода. Тело 28-летнего мужчины нашли около 04:00 в районе Раушской набережной. Он был одет в светлую рубашку, черную куртку, джинсы и ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU