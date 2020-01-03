2020-01-03T14:42:25+03:00
Происшествия

В Москве на козырьке жилого дома нашли труп женщины

Правоохранительные органы выясняют детали произошедшего
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В Москве на козырьке жилого дома нашли труп женщиныВ Москве на козырьке жилого дома нашли труп женщиныФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что на севере Москвы спасатели обнаружили тело женщины на козырьке жилого дома.

Прибывшие на место инцидента правоохранительные органы обнаружили пострадавшую без признаков жизни. В настоящее время сотрудники МЧС намерены передать тело женщины медикам.

Полиция на данный момент выясняет обстоятельства произошедшего.

- Сегодня поступило сообщение, что на улице Маршала Федоренко на козырьке жилого дома обнаружено тело женщины, - отметили источники "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Москве-реке выловили труп гражданина РФ. В кармане у погибшего находился номерок прогулочного теплохода. Тело 28-летнего мужчины нашли около 04:00 в районе Раушской набережной. Он был одет в светлую рубашку, черную куртку, джинсы и ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лидер Польши отменил поездку на форум в Израиль из-за Путина
В Москве на козырьке жилого дома нашли труп женщины
"Вашингтон в Совбез не обращался" Захарова прокомментировала позицию США по ситуации в Багдаде
С 1 июня социальные выплаты россиян защитят от списания за долги
"От Владивостока до Сургута": Эксперты назвали регионы, где живет больше всего "матершинников"
Госдеп США призвал американцев покинуть Ирак «из-за напряженной ситуации в регионе»
МВД РФ создаст подразделения по борьбе с наркотиками в Сети
Военный эксперт оценил место морской пехоты РФ в американском рейтинге
Акции Apple в новом году впервые достигли $300 за штуку
Британский посол в Москве Бристоу покидает свой пост
В Сети опубликовали видео "самолетных" учений Ка-27 в Черном море
"Новогоднее селфи": В Детройте пожарные сделали фото рядом с горящим домом
МИД РФ: Россия рассматривает убийство Сулеймани как авантюрный шаг со стороны США
Россия остановила поставки нефти на белорусские НПЗ
Абхазия увеличит поставки игристых вин в РФ более чем в два раза
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства Сулеймани
В Сети появилось видео обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани
Число погибших в результате наводнения в Индонезии увеличилось до 43 человек
Ждет жесткая расправа: Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
Глава иранского МИД обвинил США в терроризме после убийства генерала Сулеймани