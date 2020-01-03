2020-01-03T19:19:06+03:00
Звезды

В Минкультуры рассказали о кассовых сборах российского кино в 2019 году

В ведомстве отметили рекордный совокупный объем российского кинорынка
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Военно-приключенческий боевик Алексея Сидорова "Т-34" повествует о побеге танкистов из пленаВоенно-приключенческий боевик Алексея Сидорова "Т-34" повествует о побеге танкистов из пленаФото: кадр из фильма
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В прошедшем году доля российского кино в кинотеатрах страны составила 23% от совокупного числа проданных билетов, а кассовые сборы российских фильмов составили 12,3 миллиарда рублей, что составляет 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката. Об этом рассказали пресс-службе Министерства культуры России.

В ведомстве отметили, что по сравнению с 2018 годом темп роста по количеству проданных билетов составил 9%, а по кассовым сборам - 10%.

Самым кассовым российским фильмом прошлого года назвали картину Алексея Сидорова «Т-34», которая собрала в прокате 2,3 миллиарда рублей, ее посмотрели более 8,8 миллионов зрителей.

Следующими в списке идут фильмы Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», которые собрали 1,7 миллиард рублей. Также отличились «Миллиард» Романа Прыгунова, «Текст» Клима Шипенко и две комедии: «Громкая связь» Алексея Нужного и «Бабушка легкого поведения 2» Марюса Вайсберга.

Напомним, как писал сайт kp.ru, фильм «Т-34» побил 25-летний рекорд проката в Японии, где он собрал почти 600 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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