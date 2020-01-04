Тарантино признан лучшим режиссером по версии Австралийской киноакадемии
Квентин Тарантино получил главную премии Австралийской киноакадемии в номинации «Лучший режиссер». Награду ему принес фильм с участием Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо «Однажды в Голливуде». Как сообщает Hollywood Reporter, Тарантино получил награду во время ежегодной церемонии в Лос-Анжелесе. Фильм вышел на экраны в августе 2018 года.
Брэд Питт довольствовался в этом году только наградой за лучшую роль второго плана все в той же киноленте.
- Адам Драйвер выиграл за лучшую мужскую роль за свою звездную очередь в « Брачная история» , в то время как Сиша Ронан получила приз за лучшую женскую роль в главной роли в « Маленьких женщинах» ,- сообщают в издании.
"Джокер" представители Австралийской киноакадемии признали лучшим в четырех номинациях. Именно у этого фильма, по версии кинокритиков, больше всего шансов получить в этом году "Оскар".
Однажды в Голливуде Русский трейлер (2019).
ИСТОЧНИК KP.RU