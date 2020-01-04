Тарантино признан лучшим режиссером по версии Австралийской киноакадемии

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:20:12+03:00

Фильм "Однажды в Голливуде" вышел в кино в августе 2019 года Фото: kinopoisk.ru

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Квентин Тарантино получил главную премии Австралийской киноакадемии в номинации «Лучший режиссер». Награду ему принес фильм с участием Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо «Однажды в Голливуде». Как сообщает Hollywood Reporter, Тарантино получил награду во время ежегодной церемонии в Лос-Анжелесе. Фильм вышел на экраны в августе 2018 года.

Брэд Питт довольствовался в этом году только наградой за лучшую роль второго плана все в той же киноленте.

- Адам Драйвер выиграл за лучшую мужскую роль за свою звездную очередь в « Брачная история» , в то время как Сиша Ронан получила приз за лучшую женскую роль в главной роли в « Маленьких женщинах» ,- сообщают в издании.

"Джокер" представители Австралийской киноакадемии признали лучшим в четырех номинациях. Именно у этого фильма, по версии кинокритиков, больше всего шансов получить в этом году "Оскар".

Однажды в Голливуде Русский трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU