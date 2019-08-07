«Однажды в... Голливуде»: Новая история из прошлого

Перед каннским показом фильма продолжительностью 2 часа 40 минут было зачитано обращение Квентина и его продюсеров с просьбой не разглашать сюжет, сохранив таким образом свежесть восприятия будущим зрителям.

Трейлер фильма Однажды в Голливуде .

Сделать это не очень сложно, ибо сюжета как такового в картине практически нет, есть персонажи и их мир, нарисованный с тщательностью густого киноромана. Выдуманные персонажи (Леонардо ДиКаприо играет знаменитого, но теряющего популярность актера по имени Рик Далтон, Брэд Питт его друга и дублера в трюковых сценах) помещены в узнаваемый контекст голливудской жизни образца 1969 года. Среди героев фильма кинозвезда тех лет Стив МакКуин, актриса Шэрон Тейт (ее играет красавица Марго Робби), ее муж, режиссер Роман Полански. Герой ДиКаприо живет с ними по соседству. Разумеется, фильм полон синефильских отсылок к американскому и итальянскому кино и телесериалам того времени. Все это Тарантино знает лучше абсолютного большинства критиков и великолепно воспроизводит благодаря своему огромному кинематографическому таланту. Собственно, именно с этим связано его требование показа картины с пленки «Однажды в... Голливуде» действительно выглядит фильмом конца 1960-х годов, а ДиКаприо с Питтом ничем не уступают ныне считающимся великими кинозвездами того времени.

Как в «Бесславных ублюдках» Тарантино рисовал альтернативную версию Второй мировой войны, так в новом фильме он дает свой взгляд на события вокруг убийства Шэрон Тейт бандой маньяка Чарльза Мэнсона. Фильм можно назвать ответом на вопрос, который Тарантино задавали не один миллион раз: отвечает ли кино за насилие в реальной жизни? Ответ на него Тарантино дает, как ни странно, скорее положительный. Что не мешает ему в кульминационной сцене разразиться виртуозной симфонией дробленых костей, летающих ножей и пламени впрочем, абсолютно мотивированной драматургией фильма. Ничуть не смущаясь мгновенно последовавших выпадов феминисток, Тарантино руками Питта разбивает до кровавой пульпы лица героинь. Если они женщины, на которых сейчас нельзя поднять руку, то тем хуже для них. Вот за это мы и любим Тарантино и его отчаянный, непричесанный талант, который просто не позволяет ему следовать навязываемым извне тоталитарным нормам, какими бы благородными они ни были

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Действие этой картины разворачивается летом 1969-го. Звезда телевизионных вестернов Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), тщеславный и малоодаренный актер, стареет, чувствует, как ему наступает на пятки молодежь и переживает за свое будущее (подробности)