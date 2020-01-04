4 Янв. 2020 2020-01-04T15:19:35+03:00

МЧС предупредило о сильном ветре и мокром снеге в Подмосковье Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В субботу, 4 января, в Московской области ожидается прохождение холодного фронта, который принесет в Подмосковье сильный ветр и мокрый снег.

«В связи с прохождением холодного фронта волнами с 14:00 до конца суток 4 января по Московской области ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега в том числе на линии электропередачи», - передается ТАСС предупреждение пресс-службы Главного управления МЧС по Московской области.

В ведомстве также сообщили, что местами ожидается гололед, а ветер может усилиться до 15 метров в секунду.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ближайшие 10 дней в Центральной России синоптики прогнозируют аномально теплую погоду с чередованием оттепелей и небольших периодов морозов. Ранее специалисты сообщали о том, что россиян ждет «розовая зима».

ИСТОЧНИК KP.RU