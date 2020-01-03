2020-01-03T16:07:35+03:00
Общество

Россиян ждет аномальная погода в январе

На европейской территории России температура воздуха превысит норму на 5 - 8 градусов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россиян ждет аномальная погода в январеРоссиян ждет аномальная погода в январеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшие 10 дней в Центральной России ожидается аномально теплая погода, а температура воздуха превысит норму на 5 - 8 градусов с чередованием оттепелей и небольших периодов морозной погоды. Об этом рассказали в центре «Фобос».

«Вероятность того, что январь окажется также аномально теплым месяцем, как и декабрь прошлого года, очень высока», - сообщают синоптики.

Специалисты пояснили, что в теплом воздухе на южных широтах формируется антициклон и создает условия для теплой, изменчивой погоды. В такой ситуации температура воздуха может быть выше нормы на шесть-десять градусов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, синоптики спрогнозировали, что многие регионы России ждет «красный декабрь» и «розовую зиму». Так в первый месяц зимы температура воздуха превышала нормы на 12-14 градусов и были побиты многие температурные рекорды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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