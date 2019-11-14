2019-11-14T21:40:17+03:00
Общество

Миллер поспорил с прогнозом синоптиков о «розовой» зиме в России

Глава Газпрома заявил, что во многих регионах нашей страны «уже по-настоящему трещат морозы»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Миллер поспорил с прогнозом синоптиков о «розовой» зиме в РоссииМиллер поспорил с прогнозом синоптиков о «розовой» зиме в РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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Предстоящая зима в России будет холоднее, чем прошлогодняя, а не теплой и «розовой», как прогнозируют синоптики Гидрометцентра. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы работаем во многих регионах, и кое-где уже по-настоящему трещат морозы. И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой, но это "в среднем по больнице"», - сказал глава газовой компании.

Миллер отметил, что погода любит сюрпризы. В пример он привел «русскую зиму» в Европе в марте прошлого года, а прошедшее в России лето он назвал «темно-синим».

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что нашу страну ждет «розовая» зима. Такой цвет он объяснил температурным режимом, который будет выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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