2020-01-05T20:28:55+03:00
Спорт

«Ничего не изменится»: Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею вопреки санкциям WADA

Турнир состоится в Новосибирске и Омске
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Ничего не изменится»: Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею вопреки санкциям WADA«Ничего не изменится»: Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею вопреки санкциям WADAФото: REUTERS
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В 2022 году Молодежный чемпионат мира пройдет в России вопреки санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.

«Ничего не изменится», - передает Championat слова глава Международной федерации хоккея.

По словам Фазеля, Международная федерация хоккея получила информацию от WADA, что турнир состоится в Новосибирске и Омске.

Напомним, в декабре исполком WADA принял решение о четырехлетней дисквалификации российских спортсменов. Таким образом на крупных международных турнирах «чистые» спортсмены из России смогут выступать только под нейтральным флагом. Кроме того, на это время страна может лишиться права проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Как сообщал сайт kp.ru, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Всемирного антидопингового агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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