РУСАДА будет обжаловать решение WADA в спортивном арбитражном суде

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-19T14:20:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетней дисквалификации российских спортсменов. Об этом сообщил глава Наблюдательного совета Александр Ивлев.

«В рамках дискуссии мы приняли решение не соглашаться с решением WADA», - передает ТАСС заявление главы набсовета.

По словам Ивлева, РУСАДА направит свое несогласие в течение 10–15 дней и дальше «мяч будет на стороне WADA» и вопрос будут обсуждать в правовом поле.

Напомним, ранее о намерении обжаловать решение WADA сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая отметила, что России «надо отстаивать, доказывать свою правоту в суде».

Исполком WADA 9 декабря принял окончательное решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года. Таким образом российская сборная не имеет право участвовать в Олимпийских играх и Чемпионатах мира, «чистым» спортсменам позволят принять участие в соревнованиях, но только под нейтральным флагом и без гимна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748624" frameborder="0"></iframe> Совфед о решении ВАДА по российским спортсменам.Комментарий Андрея Климова

ИСТОЧНИК KP.RU