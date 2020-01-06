Помпео долгое время уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:27:13+03:00

Изначально ни глава Белого дома, ни Пентагон не поддерживали идею проведения операции

Изменить размер текста: A A

Госсекретарь США Майк Помпео был одним из главных сторонников ликвидации иранского генерала элитного военного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и долгое время уговаривал американского президента Дональда Трампа осуществить одобрить такую операцию.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники, американский госсекретарь впервые заявил о необходимость ликвидировать генерала КСИР еще несколько месяцев. Тем не менее ни глава Белого дома, ни представители Пентагона не захотели одобрить операцию по ликвидации иранского военного.

По данным источника, накануне Помпео начал обсуждать такую возможность с американским лидером по нескольку раз каждый день.

Николай Стариков: Убийством Сулеймани США показывают, что могут объявить террористической любую организацию - хоть ФСБ и убить кого угодно 00:00 00:00

Напомним, после убийства иранского генерала Пентагон сообщил, что действовал по личному поручению Трампа. В Конгрессе не одобрили такие действия президентской администрации и намерен ограничить военные полномочия Трампа по Ирану.

ИСТОЧНИК KP.RU