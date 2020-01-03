Атакуя Тегеран, США бросают вызов всему миру

Никакие дискуссии о причинах и результатах Второй мировой войны не в состоянии отменить очевидного факта – Ялтинский мир закончился в 1991 году.

Все последующие события, «которых не видел послевоенный мир», стали возможны по одной единственной причине. Исчезла единственная сила, которая уравновешивала амбиции, военную и экономическую мощь США. И расширение НАТО, и бомбежки Югославии, Ирак, Ливия являлись прямым следствием этого вакуума силы.

Убийство иранского генерала Сулеймани является еще одним тестом, с помощью которого США проверяют пределы своих возможностей по установлению новых глобальных правил. Это событие также из списка того, чего «раньше никогда не было».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753039" frameborder="0"></iframe> Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

В старом добром XX веке убийство официального лица страны вооруженными силами другого государства означало объявление войны, а также являлось началом непосредственных боевых действий. Трамп, вероятно, надеется, что XXI век дает гораздо больше вариантов трактовки этого «инцидента».

Но проблема, заключается в том, что иранские аятоллы живут понятиями даже не прошлого века. А 82 миллиона иранцев – это совсем не арабы, которые живут в границах государств, нарисованных бывшими колонизаторами, которые по их желанию легко стираются с политической карты мира, как было с Палестиной, Ираком и как попытались сделать с Сирией.

Для нас важно не то, чем ответит Тегеран, который и так 40 лет находится в состоянии необъявленной войны с США, а то - что эта американская акция устрашения адресована в том числе и Москве.

Ракетный удар Пентагона по багдадскому аэропорту вновь поставил Ближний Восток на грань войныФото: REUTERS

Кстати, о Сирии. Дамаск является дальним российским аванпостом совсем не в войне с безликим «международным терроризмом», а – укрепрайоном на ближневосточном фронте новой холодной войны, которую мы по факту ведем последние пять лет. Одним из результатов этого противостояния, конечно же, является и формирование в российском обществе психологии осажденной крепости. Ничего страшного, лично я в этом не вижу. Особенно, если альтернативой ей является стокгольмский синдром, которым Россия переболела в начале 90-х.

Психология осажденной крепости вещь весьма не комфортная для многих, в том числе и представителей российских элит, которые давно оценили прелести статуса «гражданина мира», но для страны и нации в целом – это совершенно естественная реакция. Иронизировать над антиамериканизмом государственной пропаганды – довольно глупо. По моему мнению, этого антиамериканизма слишком мало, и он слишком водевильный.

Мы противостоим самому могущественному государству планеты. Это – очевидный факт. Это противостояние, конечно же, отвлекает огромные ресурсы – финансовые и интеллектуальные, которые могли быть использованы для развития России. И это тоже очевидный факт. Об этом нужно говорить спокойно и честно, не списывать на «пиндосов» все свои ошибки и промахи, но и не позволять никому зубоскалить по этому поводу.

Мы противостоим США на Украине, которая является зоной жизненных национальных интересов России. Мы противостоим США на Кавказе и в Закавказье, которые также являются зоной жизненных интересов России.

Начни наши политики говорить о российских национальных интересах, туман внешнеполитической повестки, которой так много на российском телевидении, рассеялся бы. Уж, по крайней мере, это объяснило бы гражданам, чего ради мы пять лет ежедневно говорим о происходящем на Украине.

Но главное – это дало бы всем понятные ориентиры, а для бизнеса еще и горизонт планирования. Логика холодной войны куда как более понятна, чем безликое «импортозамещение».

Реакция в Тегеране самая бурная, все грозят Вашингтону возмездиемФото: REUTERS

Российская оборонная промышленность, которая всегда существовала в этой логике, и относительно без потерь проскочила годы перестройки и разрухи 90-х, является наглядной моделью безопасного существования России. Это – идеальный кейс, применимый совершенно к любой экономической сфере, начиная от сельского хозяйства, заканчивая – нефтяным оборудованием и электроэнергетикой.

Наше отличие от Ирана заключается лишь в том, что сегодня никто не рискнет отправить ударные беспилотники против российских генералов. Это не так мало, как снова оказалось.

Мы в общем в этом и не сомневались, но все спасибо товарищу Трампу, за то, что лишний раз успокоил российское общественное мнение – не зря мы тратим триллионы на наши «калибры» и «авангарды».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.kp.ru/video/embed/753067" frameborder="0"></iframe> Марш памяти в честь Касема Сулеймани в иранском городе Керман.

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