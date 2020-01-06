Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле

6 Янв. 2020 2020-01-06T18:56:43+03:00

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Астронавт из Великобритании Хелен Шарман заявила, что верит в существование инопланенян и допустила, что они могут уже сейчас жить среди людей на Земле. Интервью с астронавтом опубликовано в журнале «Observer». Шарман была первой из семи астронавтов Великобритании, которые побывали в космосе. Ее вылет на станцию «Мир» состоялся в 1991 году. Ей было всего 27 лет, она стала одним из самых молодых астронавтов на орбите.

- Инопланетяне существуют, и тут нет двух ваиантов. Во вселенной столько миллиардов звезд, что должно быть множество разных форм жизни. Будут ли они похожи на нас с вами из углерода и азота? Возможно, нет. Возможно, они сейчас здесь, и мы просто не можем их видеть,-приводит ее слова The Guardian.

Шарман - не единственный астронавт, который уверяет, что инопланетяне не только существуют, но и могут быть среди нас. Ее коллега, Эдгар Митчелл утверждал, что НЛО - это реальность. Другой астронавт, Базз Олдрин признался, что «Аполлон-11» сопровождал к Луне НЛО.

ИСТОЧНИК KP.RU