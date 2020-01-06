Россия и Китай заблокировали заявления Совбеза ООН по атаке на американское посольство в Багдаде

6 Янв. 2020 2020-01-06T23:12:26+03:00

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Представители США при ООН обвинили Россию и Китай в «подрыве доверия» к Совету Безопасности из-за того, что Москва и Пекин заблокировали американское заявление. Сообщение было посвящено атаке на посольство США в Багдаде 31 декабря.

Против акции, «спланированной Ираном», как сказано в заявлении представителя США при ООН, выступили 27 стран.

- Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН, так как два постоянных члена - Россия и Китай - не позволили опубликовать заявление СБ,- приводит текст сообщения ТАСС.

Американцы объявили, что за нападением на их посольство стоял генерал Сулеймани. 3 января он был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Совместное заявление власти США предложили одобрить Совбезу ООН уже после того, как совершили нападение и ликвидировали Сулеймани.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в фейсбук, что на протяжении последних 5-6 лет США неоднократно блокировали заявления председателя СБ с осуждением нападений на посольства других стран.

В НАТО призвали Иран воздержаться от провокаций после убийства генерала. Генсек организации повторил заявление Дональда Тармпа о том, что ядерного оружия у Ирана быть не должно.

Иракцы забрасывают камнями посольство США.Протестующие штурмуют представительство Америки в Багдаде

ИСТОЧНИК KP.RU