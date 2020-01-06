Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

6 Янв. 2020 2020-01-06T19:48:54+03:00

Об этом он написал в твиттер

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Дональд Трамп оставил в твиттер пост об Иране, написанный прописными буквами. Текст состоит всего из одного предложения.

Сообщение американский президент опубликовал в твиттерФото: Twitter.com

Так американский президент отреагировал на заявление властей Ирана. После убийства генерала Сулеймани по приказу Трампа, Иран готов приступить к обогащению урана, причем объемы производства в стране не будут ограничивать. Ядерная сделка между странами существовала с 201 года. С январе 2020 года после ликвидации Селеймани Иран полностью снимает с себя взятые ранее обязательства.

Президент США пригрозил Ирану новыми авиаударами. Власти Ирана потребовали вывести американские войска из страны. В случае отказа пригрозили "вторым Вьетнамом", за смерть генерала КСИР Сулеймани в стране пообещали отомстить. Во время церемония прощания жителей призвали собрать с людей по доллару, чтобы получить 80 миллионов долларов, которые хотят "потратить, чтобы получить голову Трампа".

ИСТОЧНИК KP.RU