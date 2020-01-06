В НАТО призвали Иран воздержаться от провокаций после убийства генерала Сулеймани

6 Янв. 2020 2020-01-06T21:09:47+03:00

В организации подтвердили, что у Ирана не может быть ядерного оружия Фото: REUTERS

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Ирана воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани. Генерал убит вблизи аэропорта Багдада, приказ о нанесении авиаудара отдал президент США Дональд Трамп. Американские власти объяснили свое решение желанием защитить граждан США. По версии представителей Белого дома Сулеймани представлял опасность и признан в США террористом.

В Иране не только пообещали «жестоко ответить» на действия американских властей, на церемонию прощания с генералом пришли около 3 миллионов человек, организаторы траурного шествия предложили собрать по доллару с каждого жителя страны, чтобы собрать 80 миллионов долларов в качестве награды за «голову Трампа».

- Иран должен воздерживаться от новых провокаций и насилия, - приводит слова Столтенберга ТАСС. - США проинформировали НАТО о ситуации в регионе, включая последние нападения на военных коалиции в Ираке, а также об авиаударе по генералу Сулеймани.

В НАТО согласились с позицией президента США, который заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. В организации озабочены испытаниями Ираном ракет, которые могут достичь Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU