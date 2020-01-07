2020-01-07T12:27:07+03:00
Общество

МВД: в торжественном богослужении в России приняли участие 2,3 миллиона человек

Сотрудниками полиции не допущено нарушений общественного порядка во время празднования Рождества Христова
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В Храме Христа Спасителя в Москве в ночь с 6 на 7 января собрались тысячи верующих.В Храме Христа Спасителя в Москве в ночь с 6 на 7 января собрались тысячи верующих.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Светлый православный праздник Рождества Христова прошел по стране без происшествий.

- В ночь на 7 января около 2,3 миллионов человек приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества Христова. Торжественные богослужения в храмах, церквях и монастырях прошли в 5,7 тысячах городов и населенных пунктах России. Общественный правопорядок и безопасность граждан обеспечивали 45,9 тысяч сотрудников полиции, а также военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований, добровольных народных дружин и работники частных охранных организаций. В период проведения рождественских богослужений нарушений общественного порядка не допущено, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кстати, храмы для граждан были открыты даже в военных городках. Так в главном храме Росгвардии на территории дивизии им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России, прошли торжественное богослужение в котором приняли участие жители Балашихи.

У храма был оборудован рождественский вертеп, символизирующий место в котором родился Христос. С окончанием службы к иконе Рождества Христова была торжественно вынесена зажженная свеча, как символ Вифлеемской звезды.

Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством.В ночь с понедельника на вторник в Москве состоится ночная служба в Храме Христа Спасителя. По традиции ее проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 6 и 7 января по всей стране пройдут рождественские гуляния

ИСТОЧНИК KP.RU

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