Православные встречают Рождество Христово

За час до полуночи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции возглавил праздничную службу в заполненном до отказа храме Христа Спасителя. В толпе, в частности, был замечен скромно стоявший лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

В эту ночь Рождество Христово вместе с Русской православной церковью встречают Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда и ряд живущих по Юлианскому календарю протестантов.

Ближе к 12 часам ночи к молящимся присоединился премьер РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой. А Владимир Путин не изменил своей традиции встречать великий праздник в разных регионах страны: на сей раз президент России прибыл в родной Санкт-Петербург, в храм Преображения Господня. Здесь он был крещен - предположительно отцом Патриарха Кирилла, священником Михаилом Гундяевым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753409" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Медведев на Рождественской службе в храме Христа Спасителя в Москве.

- Каждый человек, однажды принявший Спасителя и ставший христианином в таинстве крещения, в глубине сердца ощущает эту благодатную силу. И когда мы перестаем бояться, начинаем больше доверять Богу, чаще ходим в храм, стараемся жить в согласии с совестью, эта сила возвышает нас над обыденностью, наполняет каждый день непреходящим смыслом и радостью. Именно она помогает нам противостоять греху и неправде, любить ненавидящих и обидящих нас, оставаться с Господом и его церковью даже тогда, когда весь мир, кажется, пытается нам противодействовать, - отметил в своем телеобращении Святейший.

В эту праздничную ночь предстоятель РПЦ призвал чаще читать Евангелие, чтобы получить ответы на важные вопросы.

- Сегодня жизненно важно сохранять верность Евангелию. Ведь его сила за минувшие 2000 лет ничуть не уменьшилась. Пусть в наступившем Новом году чтение Евангелия станет обязательной частью нашей духовной интеллектуальной жизни. Возьмите в руки эту книгу, книгу божественной любви, силы и правды. Если у ваших друзей или соседей нет ее - подарите. Это спасительная возможность преодолеть отчужденность и одиночество, которые столь характерны для наших современников. Читая же Священное Писание, мы слышим голос Божий и воспринимая его всем сердцем и душой, обретаем благодатное утешение и получаем ответы на многие важные для нас вопросы, - заключил архипастырь.

ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСЛАНИЯ ПАТРИАРХА:

В своем Рождественском послании предстоятель РПЦ отдельно остановился на расколе всемирного православия из-за признания главами Константинопольской, Александрийской и Элладской церквей (в двух последних случаях - полностью и частично вопреки позиции епископата) украинских раскольников.

- К сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль Церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих, как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику воды живой мутный и не пригодный для питья источник злочестивых ересей (канон святым отцам I Вселенского Собора). В такое сложное время мы все должны помнить, что для каждого из нас родился, распялся и воскрес Господь, что Он основал на земле Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Принадлежа Церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости, - подчеркивает Патриарх.

И следом напоминает верующим о необходимости борьбы с грехом:

- Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место - это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями. Однако в наших силах сделать свою душу вместилищем Божиим, вспомнить, что Господь близ, при дверех, и Он смиренно ждет, когда мы наконец узрим Его очами веры, впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова, ответим на Его любовь - и дадим Ему Самому действовать в нас...Вдумаемся, не уподобляемся ли ему (Ироду. - Ред.) мы своими делами, не ставим ли на первое место собственное благополучие и комфорт, не боимся ли мы, что кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не творим ли мы зло такому человеку, стараясь уязвить его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя? Не получается ли так, что источником истины становится для нас не Господь и Его святые заповеди, а мы сами? Не соблазняем ли мы других, выдавая за правду свои собственные выгодные нам измышления, не раздираем ли мы хитон Христов своими амбициозными действиями, не сеем ли семена раздора и ропота среди братьев по вере?