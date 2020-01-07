Вопреки санкциям: Франция готова "перезапустить" экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр выступил за перезапуск экономических отношений с Москвой и назвал первым препятствием финансовые санкции против России.
— Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой при соблюдении международного права, не будучи стесненными экстратерриториальными финансовыми санкциями, которые являются сегодня первым препятствием для развития экономических отношений с Москвой, — заявил министр.
Он также отметил, что санкции, введённые для России странами Запада, являются по его мнению «недопустимым посягательством на суверенитет нации».
Ле Мэр добавил, что его недавний визит в Москву был совершён ради гарантий намерений президента Франции о перезапуске отношений с Москвой. Он подчеркнул, что решение для этого будет найдено в течение шести месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что санкции в отношении России могут быть отменены в любой момент. Также сайт kp.ru писал о том, что глава коммунистов Франции выступил за отмену санкций Евросоюза против России.
ИСТОЧНИК KP.RU