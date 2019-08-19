Глава коммунистов Франции выступил за отмену антироссийских санкций ЕС

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-19T16:20:01+03:00

По его словам, ограничения наносят сильный ущерб европейской и французской экономике

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Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) Фабьен Руссель заявил, что Европейскому союзу стоит отменить экономические санкции в отношении России. Депутат поделился своими мыслями в прямом эфире французского телеканала BFM.

Парламентарий подчеркнул, что санкции наносят серьезный ущерб европейской и французской экономике. "Следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях и отменить санкции, направленные против России".

Глава французских коммунистов, также отметил, что когда принимаются санкции против России, против Ирана или Китая, то страдают в первую очередь их простые люди, а не богатые предприниматели. Два года назад сайтkp.ru писал о росте случаев самоубийств среди французских фермеров.

В середине марта текущего года президент парламентской группы "Республиканцы" Национального собрания Франции Кристиан Жакоб предлагал отменить антироссийские санкции, выразив признательность России в борьбе против ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»).

ИСТОЧНИК KP.RU