2020-01-07T16:57:20+03:00
Происшествия

Двое ранены после взрыва газа в жилом доме в Курске

Хлопок произошёл в одной из квартир пятиэтажки
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
По предварительным сведениям, несущие конструкции взрыв не повредил.По предварительным сведениям, несущие конструкции взрыв не повредил.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Ребёнок и взрослый ранены в результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Курске.

— В результате хлопка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Рябиновая пострадали два человека, в том числе ребенок, — передаёт РИА Новости слова представителя экстренных служб Курска.

Собеседник агентства также отметил, что из-за случившегося нарушилось остекление одной из квартир. По предварительным сведениям, несущие конструкции взрыв не повредил. Мобильный диагностический комплекс «Струна-М" планируют привлечь для оценки технического состояния дома.

Напомним, что недавно была годовщина обрушения жилого дома в Магнитогорске, которое унесло жизни 39 человек. Сайт kp.ru публиковал расследование причин взрыва и хронологию произошедшей трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара
Австралийские власти убьют тысячи верблюдов из-за пожаров
Въезд в страны Шенгена для украинцев усложнят в 2021 году
Путин прибыл с визитом в столицу Сирии
Двое ранены после взрыва газа в жилом доме в Курске
Вопреки санкциям: Франция готова "перезапустить" экономические отношения с Россией
Илон Маск станцевал на открытии завода Tesla в Китае
Более 40 человек убиты и более 200 ранены в давке на прощании с иранским генералом Сулеймани
В давке на похоронах генерала Сулеймани погибли 35 человек
Свыше 70% россиян отмечают Рождество, включая неверующих
Американец открыл стрельбу по детям, бросавшим снежки в машины
Иранские чиновники предложили 13 вариантов мести за убийство Сулеймани
МВД: в торжественном богослужении в России приняли участие 2,3 миллиона человек
Комиссия Госдумы по этике займется раздачей денег Жириновским
Восемь человек погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье
Парламент Эстонии решил не ратифицировать договор о границе с РФ
Врачи рекомендуют не экспериментировать с поеданием сосулек и снега
PwC прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики в 2020 году
Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
Постпред Ирана заявил, что Тегерану не нужно ядерное оружие
Самым кассовым мультфильмом в истории стало "Холодное сердце - 2"
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не смог побороть рак
В Таджикистане прошли массовые задержания членов движения "Братья-мусульмане"