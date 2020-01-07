Двое ранены после взрыва газа в жилом доме в Курске

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:57:20+03:00

По предварительным сведениям, несущие конструкции взрыв не повредил. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Хлопок произошёл в одной из квартир пятиэтажки

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Ребёнок и взрослый ранены в результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Курске.

— В результате хлопка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Рябиновая пострадали два человека, в том числе ребенок, — передаёт РИА Новости слова представителя экстренных служб Курска.

Собеседник агентства также отметил, что из-за случившегося нарушилось остекление одной из квартир. По предварительным сведениям, несущие конструкции взрыв не повредил. Мобильный диагностический комплекс «Струна-М" планируют привлечь для оценки технического состояния дома.

Напомним, что недавно была годовщина обрушения жилого дома в Магнитогорске, которое унесло жизни 39 человек. Сайт kp.ru публиковал расследование причин взрыва и хронологию произошедшей трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU