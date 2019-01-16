Взрыв дома в Магнитогорске: газ или все-таки теракт? Расследование ведет Ульяна Скойбеда

Корреспондент «КП» узнала фамилию владельца квартиры № 315 на втором этаже дома № 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске, в которой, судя по показаниям свидетеля, был эпицентр взрыва. Пожилой мужчина из дома напротив в шесть утра 31 декабря не спал и видел: пламя вырвалось из подъезда на уровне второго этажа.

Фамилия владельца оказалась в поквартирном списке рухнувшего подъезда, который составили в администрации, в графе «315» значится: «Тишкин Виталий Владимирович, 1989 года рождения. По месту прописки не проживал.

Фамилия владельца оказалась в поквартирном списке рухнувшего подъездаФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Снимали квартирант № 1, гражданин Таджикистана, нет информации о месте нахождения, и квартирант № 2, гражданин Таджикистана, нет информации о месте нахождения».

Напоминаем, что 315-я - та самая съемная квартира, в которой, по убеждению жильцов, раньше находился наркопритон и нерусская национальность жильцов которой после обрушения казалась подозрительной.

У всех трех фигурантов в списке были указаны номера телефонов, и мы их немедленно пробили.

Место действия - Магнитогорск.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

БИЗНЕСМЕН, ДИСПЕТЧЕР, ПУСТЫШКА

Виталий Тишкин - настоящая опора демократии: бизнесмен чрезвычайно широкого профиля.

Его ООО «Маквит», зарегистрированное в квартире папы, занимается «производством электромонтажных работ» и торговлей посуды. На Авито пациент пишет: «По семейным обстоятельствам вынужден продать любимый бар», в соцсети ВКонтакте: «Всем здравствуйте, меня зовут Виталий, сам лично имею опыт в сфере сантехники более 10 лет».

Тишкин продает машины и телефон, а когда мы пробиваем его номер по программе numbuster, позволяющей увидеть, под каким именем записывают абонента в своих телефонных книжках другие пользователи, то видим запись: «Виталик Валютный». На телефоне включен автоответчик.

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Против ожиданий, по номеру первого таджика отвечает женщина.

- Можно Абдулу? - наобум называем первое восточное имя: если это жена или подруга, она среагирует.

Увы, никакой теплоты в голосе не появляется: «Вы ошиблись».

Мы забиваем номер в поисковике… ба, да это же диспетчер!

По данному телефону вылезает аренда апартаментов: и по адресу Ленина, 126 (компания «Комфорт Плюс», жилье посуточно), и на проспекте Ленина, 98/4 (отель «Романтик»), и по взорванному на Карла Маркса, 164.

Хозяин квартиры Виталий Тишкин с женой АнастасиейФото: ВКонтакте

Всего адресов четыре, все в Магнитогорске, и все на один номер. Никаких легальных гостиниц по этим адресам нет (два мы проверили лично, там обычные жилые дома с подъездами), а выложенные в интернете интерьеры (круглые кровати для молодоженов, красные атласные покрывала) не оставляют сомнений: это квартиры на час, которые обычно используются для свиданий…

Получается, бизнесмен широкого профиля Тишкин действительно сдавал квартиру таджикам, но не сам, а через диспетчера. Возможно, ему принадлежат и остальные апартаменты под съем, но это пусть выясняет налоговая.

Те самые апартаменты на Карла Маркса, 164, которые сняли два таджика и где был эпицентр взрыва.

Для нас сейчас важно, что один из постояльцев таджиков при поселении указал диспетчеру… телефон самого диспетчера.

А спрашивают ли вообще при заселении в такие гостиные дома паспорта? Как выглядели таджики?

Звоним еще раз, честно представляемся и спрашиваем:

- Так вы гостиница?

- Нет-нет, я же сказала, что вы ошиблись!

Удивительно. Вручаем телефон супругу корреспондента «КП» и просим позвонить и снять квартиру на сутки.

- Конечно, конечно, - воркует голос, - цена 1200, за полчаса наберете мне и оплатите…

Супруг по нашему заданию набивается именно в апартаменты на Карла Маркса, 164: во взорванный дом уже вернулись жильцы, так что теоретически, если в доме действует еще одна «гостиница»…

Но диспетчер отвечает мягким отказом:

- Самое близкое для вас теперь - Ленина, 126.

Паспорт у нашего предполагаемого жильца так и не спросили.

На всякий случай, для правоохранительных органов: диспетчера зовут Антонина Филюшина, в телефонных книжках у людей она забита как «Антонина Клиент», «Антонина Магнитогорск квартира», «Антонина Жукова 11/1» (и это снова адрес апартаментов), «Квартиру», «Аренда Антонина».

Судя по фотографиям на странице женщины в соцсети, она близкая родственница жены хозяина взорванной квартиры Виталия Тишкина.

То есть это все-таки семейный бизнес.

Виталий Тишкин - настоящая опора демократии: бизнесмен чрезвычайно широкого профиляФото: ВКонтакте

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Третий телефон не забит у людей в телефонных книжках никак, то есть это типичная разовая сим-карта для криминала.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Из-под завалов в Магнитогорске было извлечено 39 тел, и неопознанных среди них не было. Жители, в том числе вышедшие в 6 утра в подъезд, не чувствовали запаха газа, у выживших не болела голова и отсутствовали признаки газового отравления. Таджики из списка значатся как люди, чье местонахождение неизвестно, то есть они куда-то ушли…

А весь Магнитогорск, уж извините, не верит в бытовую версию взрыва, а верит в теракт, чему очень способствовали оцепленная через сутки после обрушения часть улицы Ленина возле ТЦ «Континент» (якобы в урне на остановке нашли пластиковую бутылку со взрывчаткой либо муляж взрывного устройства), неожиданно для самих сотрудников закрытые торговые центры, кинологи с собаками, и, главное, необъяснимое происшествие с маршруткой вечером 1 января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684894" frameborder="0"></iframe> Взрыв маршрутки в Магнитогорске.

В интернете порядка пяти записей мобильных телефонов: раздаются характерные выстрелы очередями, маршрутка пылает, прохожие комментируют матом: «Гляди-гляди, люди горят! Менты стреляют по кому-то! Вон, человек побежал с пистолетом».

На кадрах видео со сгоревшей маршруткой: некоторые разглядели гранатометы и бойцов спецподразделений. Водителем маршрутки № 31 был некий Махмуд. Но после 24 декабря он продал машину, и 1 января за рулем сидел другой человек. Фото: youtube.com

Конкретно нам оружия на съемке не видно, но эксперты разглядели ручной гранатомет ГМ-94 с гранатами ВГМ 93.100, стоящий на вооружении спецподразделений.

Пикантность ситуации придает то, что боестолкновение (или ликвидация террористов, или некий другой инцидент) происходит прямо напротив городской администрации, у площади, где стоят ледовые фигуры.

Наутро главк полиции попытался объяснить инцидент «неисправностью газового оборудования», мол, произошел взрыв газовых баллонов, их моментально ткнули в фотографию: сожженную маршрутку везут на стоянку, газовые баллоны под днищем целы.

ГО и ЧС, обычно дающая подробную сводку происшествий, в своем релизе пожар не упомянула вообще (случай небывалый).

Напоминаем, что издание Znak.com со ссылкой на источники в ФСБ опубликовало версию: незадолго до взрыва дома из подъезда вышел человек, это зафиксировали камеры наблюдения. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в торговых центрах был замечен бомж, взявший некий предмет из урны в ТЦ «Континент», - это оказалось деактивированное взрывное устройство с телефоном. Связанные с телефоном сим-карты перемещались в маршрутке, при попытке задержания пассажиры стали отстреливаться.

Наш источник рассказывает по-другому: маршрутку вели от ТЦ «Континент», где ее пассажиры пытались заложить взрывное устройство под эскалатор, был объявлен план «Перехват», во время боя пришлось ликвидировать трех террористов. Все решали минуты, удалить зевак попросту не успели.

Достоверно, что прямо после инцидента с маршруткой началась спецоперация в домах 91 и 91/1 по улице Ленина: сотрудники спецслужб пришли и попросили жильцов двух девятиэтажек покинуть квартиры. Два подъезда (это дома-башни по одному подъезду) находились на морозе с 11 вечера до 7 утра - люди были злые как собаки.

Все это один район, и, да, Ленина, 91 и 91/1 - это место, где проживает много таджиков.

Хозяин квартиры Виталий Тишкин с женой Анастасией в данный момент находится на отдыхе в одной из южных странФото: ВКонтакте

НАША ВЕРСИЯ

Сотрудник газовой службы со стажем сказал нам:

- Фактически накопить нужный объем газа для объемного взрыва можно только намеренно: если выдернуть шланг из трубы, плотно законопатить все щели в квартире и копить газ целую ночь. Если просто открыть конфорку, однозначно ничего не рванет, слишком мало давление.

Можно предположить, что злоумышленники без паспортов заселились в квартиру № 315, сообщив диспетчеру телефон-пустышку, провели нужные манипуляции: запечатали вентиляцию так, чтобы соседи не слышали запаха. А потом в шесть утра, находясь рядом с домом, дистанционно привели в действие взрывное устройство. («На внутреннем совещании силовиков в Магнитогорске было озвучено: «В доме были и газ, и устройство», - подтвердил Телеграм-канал «Незыгарь».)

Кстати, вот и еще информация к размышлению: информированные источники сообщили корреспонденту «КП», что при взрыве здания «осколки машин залетали в квартиры», а это возможно, только если устройство было заложено еще и в каком-то автомобиле. Например, припаркованном под аркой, находящейся прямо рядом с превращенной в газовую бомбу квартирой (все обычные машины остались на тротуаре, их просто засыпало бетонной крошкой и пылью).

О сгоревшей «Газели» нам известно, что ее владелец Махмуд, водитель ООО «Стрелец», обслуживающего маршрут № 31, продал машину некоему Зафару (так говорят водители). В последний раз Махмуда видели на работе 24 декабря, он получил путевой лист и больше не появился. Предположение, что в маршрутке могли сгореть русская жена и 15-летний ребенок Махмуда, по-видимому, не выдержало проверку временем: за прошедшие после трагедии две недели родственники и соседи, конечно, сообщили бы о пропаже семейства.

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Друзья хозяина взорванной квартиры Виталия Тишкина рассказали нам, что он в данный момент находится на отдыхе в одной из южных стран, потому и выключил телефон.

Владелец взорванной квартиры Виталий Тишкин сейчас с женой на море. Фото: vk.com

Мы разыскали в соцсетях супругу Виталия Анастасию (в аккаунте этой женщины и фотографии диспетчера Антонины, и съемки BlackRoomBar - бара, проданного Тишкиным). Мы попросили хозяев «квартирного» бизнеса об интервью, но нам не ответили.

СК и ФСБ тоже не сообщают о ходе следствия.

ВЗГЛЯД с 6-го ЭТАЖА

Магнитогорск, Шахты…

Конечно, версия о теракте спотыкается о факт: ни запрещенный в России ИГИЛ, ни другие организации не взяли на себя ответственность за гибель 39 человек. Никто не огласил никаких требований. Ни в какой политической игре не задействован моногород Магнитогорск, живущий сам в себе, со своим металлургическим комбинатом…

Но, если подумать, мотив ясен: дестабилизация. Новый и яркий период в жизни России начался вот с таких обрушений домов ровно двадцать лет назад, и кто-то, возможно, жаждет его завершить.

У власти есть враги, это, я думаю, доказывать не надо.

Конечно, версия окажется состоятельной, если события будут продолжаться, но здесь я, пожалуй, заткнусь. А то в августе 99-го года, после взрыва на Гурьянова, ко мне в «Комсомолку» пришел человек и сказал, что взрывы будут продолжаться. Грохнул взрыв на Каширском шоссе, меня вызывали на допрос в ФСБ, человека нашли и посадили.

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