"Люди требовали мести": Аббас Джума рассказал об обстановке в Иране после убийства генерала Сулеймани
Политический обозреватель Аббас Джума рассказал Радио "Комсомольская правда" об обстановке в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани. Джума отметил, что после того, как пришла печальная весть, улицы иранских городов были заполнены скорбящими.
- Понятно, что все изменилось буквально за один день, можно сказать – за пару часов. После того, как пришла весть об убийстве Касема Сулеймани, улицы были заполнены скорбящими. Люди требовали мести. И люди эту месть получили, - подчеркнул политический обозреватель.
Джума также рассказал, что Ираном "были выпущены ракеты, мало ракет было ликвидировано американцами, почти все достигли своей цели".
- Иранцы не блефовали, когда говорили, что они пристально следят за американскими базами возле своих границ, что они все мониторят, что каждый двигающийся по этим базам. - подчеркнул обозреватель.
Аббас Джума в интервью рассказал, что первый раз слышит, что Иран уведомил ООН о том, что будет произведен удар в рамках действующего международного законодательства.
- Как правило, месть на то и месть, удар на то и удар, что наносится он внезапно. Не знаю, кого и по каким каналам уведомляли, но если вдруг кого-то уведомили, и почти все ракеты долетели до цели, то тогда вообще грош цены американцам, -подытожил Джума.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Иран отомстил за смерть Сулеймани ракетными атаками по американским военным объектам в Ираке. Президента США Дональда Трампа проинформировали о нападении на объекты США.
Трамп назвал Сулеймани «монстром».
ИСТОЧНИК KP.RU