8 Янв. 2020 2020-01-08T13:14:01+03:00

"Люди требовали мести": Аббас Джума рассказал об обстановке в Иране после убийства генерала Сулеймани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политический обозреватель иранской стороной были "выпущены ракеты, небольшое количество было ликвидировано американцами, почти все достигли своей цели"

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Политический обозреватель Аббас Джума рассказал Радио "Комсомольская правда" об обстановке в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани. Джума отметил, что после того, как пришла печальная весть, улицы иранских городов были заполнены скорбящими.

- Понятно, что все изменилось буквально за один день, можно сказать – за пару часов. После того, как пришла весть об убийстве Касема Сулеймани, улицы были заполнены скорбящими. Люди требовали мести. И люди эту месть получили, - подчеркнул политический обозреватель.

Джума также рассказал, что Ираном "были выпущены ракеты, мало ракет было ликвидировано американцами, почти все достигли своей цели".

- Иранцы не блефовали, когда говорили, что они пристально следят за американскими базами возле своих границ, что они все мониторят, что каждый двигающийся по этим базам. - подчеркнул обозреватель.

Аббас Джума в интервью рассказал, что первый раз слышит, что Иран уведомил ООН о том, что будет произведен удар в рамках действующего международного законодательства.

- Как правило, месть на то и месть, удар на то и удар, что наносится он внезапно. Не знаю, кого и по каким каналам уведомляли, но если вдруг кого-то уведомили, и почти все ракеты долетели до цели, то тогда вообще грош цены американцам, -подытожил Джума.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Иран отомстил за смерть Сулеймани ракетными атаками по американским военным объектам в Ираке. Президента США Дональда Трампа проинформировали о нападении на объекты США.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753522" frameborder="0"></iframe> Трамп назвал Сулеймани «монстром».

ИСТОЧНИК KP.RU