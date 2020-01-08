Иран отомстил за смерть Сулеймани ракетными атаками по американским военным объектам в Ираке

В Ираке 8 января ночью прогремели взрывы на американских военных объектах. Таким образом Иран отомстил за смерть главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Причем Тегеран предупреждал, что сам выберет место и время для мести, пообещав, что она будет "жесткой".

Сначала появилась информация, что Иран запустил девять ракет по авиабазе Айн-Асад, которая находится на западе Ирака. Также в результате атаки ракетами пострадал американский объект в окрестностях курдского города Эрбиль на севере страны. Известно, что Иранский Корпус стражей исламской революции взял ответственность за обстрелы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="336" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/753508" frameborder="0"></iframe> Момент удара иранской ракеты по военной базе США в Ираке.

Президента США Дональда Трампа уже проинформировали о случившемся.

- Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности, - заявила пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм.

Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке. Видео атаки Ираном американских объектов, Ну там ничего интересного, огонёчки какие-то летают и иранцы на заднем плане лопочут бешмельме-мешмельме. Но раз уж есть, надо дать https://t.co/97C0loVQBR

В Пентагоне заявили, что предприняли все необходимые меры в связи с атаками. Американские войска в регионе переведены в состояние повышенной боевой готовности. Ущерб от атаки оценивается. CNN со ссылкой на собственные военные источники сообщает о жертвах среди иракского персонала на базе Айн Аль-Асад.

В свою очередь КСИР грозит продолжить ракетные атаки, в том числе нанести удары по Израилю и другим союзникам США в регионе.

По предварительным данным, атакам подверглись не только база в Эрбиле, база Аль-Асад на западе страны, но и другие "многочисленные" объекты.

СПРАВКА "КП"

В Иране разработали достаточно широкую номенклатуру ракетного вооружения - республика располагает баллистическими и крылатыми ракетами с дальностью от 300 до 2500 километров. В их зоне поражения весь ближневосточный регион, включая союзников США: Израиль и монархии Залива. Наиболее продвинутые иранские ракеты способны наносить удары в восточном Средиземноморье, в том числе по территориям восточноевропейских членов НАТО: Греции, Италии, Румынии.