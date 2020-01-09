2020-01-09T12:37:36+03:00
Происшествия

Четверо турецких военных погибли при взрыве в Сирии

Рядом с патрулем взлетел на воздух заминированный автомобиль
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Четверо военнослужащих ВС Турции погибли при взрывеЧетверо военнослужащих ВС Турции погибли при взрывеФото: REUTERS
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На севере Сирии произошел взрыв. В среду, 8 декабря, на одной из дорог страны был подорван заминированный автомобиль.

Жертвами атаки стали четверо турецких военнослужащих в званиях младших офицеров. Они погибли во время патрулирования. Об этом сообщило министерство национальной обороны республики.

Фотографии погибших были опубликованы на странице ведомства в Twitter.

Погибшие военные. Фото: twitter.com/tcsavunma

Погибшие военные. Фото: twitter.com/tcsavunma

Сайт kp.ru писал, что сирийско-турецкую границу стали регулярно патрулировать в октябре прошлого года после того, как в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. Именно он способствовал прекращению военной операции "Источник мира" на территории арабской республики.

Напомним, что турецкие войска вошли на территорию соседней страны, чтобы выгнать из приграничных территорий курдов. Россия же предложила мирный способ разрешения ситуации.

Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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