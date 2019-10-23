2019-10-23T08:49:31+03:00
Политика

Военная полиция России начала патрулировать позиции сирийской армии вблизи Манбиджа

Его согласовали в рамках подписанного Россией и Турцией меморандума
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Патрулирование проходит в рамках подписанного Россией и Турцией меморандумаПатрулирование проходит в рамках подписанного Россией и Турцией меморандумаФото: REUTERS
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В рамках российско-турецкого меморандума военная полиция Вооруженных сил России в провинции Алеппо приступила к патрулированию позиций сирийской армии к северо-востоку от Манбиджа. Об этом сообщил представитель ведомства.

«Маршрут патрулирования прошел вдоль передовых позиций Сирийской арабской армии в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Евфрат», - рассказал он.

Напомним, напомним 22 октября, в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Таипа Эрдогана. Результатом переговоров стал меморандум.

Лидеры договорились, что российские военные будут «содействовать выводу войск КОС на 30 километров от границы», из Манбиджа и Таль Рифа. Курды должны покинуть эту территорию в течение 150 часов. После чего российские и турецкие военные начнут патрулирование приграничной территории.

Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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