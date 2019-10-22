2019-10-22T21:12:17+03:00
Политика

Лавров заявил, что турецкая операция «Источник мира» прекращается

Глава МИД России зачитал итоговый меморандум о взаимопонимании стран
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Глава МИД подвел итоги переговоров в СочиГлава МИД подвел итоги переговоров в СочиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава российского МИД Сергей Лавров, подводя итоги переговоров Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана, сказал, что спецоперация в Сирии прекращается. Главам государств удалось выйти на дипломатическое урегулирование конфликта. Но, как подчеркнул Сергей Лавров, все будет зависеть от выполнения участниками конфликта договоренностей.

- Турецкая операция "Источник мира" в Сирии прекращается, - приводит слова Сергея Лаврова РИА Новости.

Он зачитал меморандум и напомнил, что в мире многие страны выступали за прекращение спецоперации "Источник мира". Из США специально прилетали в Анкару вице-президент и Госсекретарь. Им удалось договориться о пятидневном перемирии. Что будет по окончании этого срока, не было известно до сегодняшнего дня. Встреча в Сочи состоялась по инициативе российской стороны. Владимир Путин поблагодарил турецкого лидера за то, что тот принял приглашение. Президент России сообщил, что удалось достигнуть судьбоносных решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24