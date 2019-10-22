Лавров заявил, что турецкая операция «Источник мира» прекращается

СЕГОДНЯ 21:05 2019-10-22T21:12:17+03:00

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Глава российского МИД Сергей Лавров, подводя итоги переговоров Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана, сказал, что спецоперация в Сирии прекращается. Главам государств удалось выйти на дипломатическое урегулирование конфликта. Но, как подчеркнул Сергей Лавров, все будет зависеть от выполнения участниками конфликта договоренностей.

- Турецкая операция "Источник мира" в Сирии прекращается, - приводит слова Сергея Лаврова РИА Новости.

Он зачитал меморандум и напомнил, что в мире многие страны выступали за прекращение спецоперации "Источник мира". Из США специально прилетали в Анкару вице-президент и Госсекретарь. Им удалось договориться о пятидневном перемирии. Что будет по окончании этого срока, не было известно до сегодняшнего дня. Встреча в Сочи состоялась по инициативе российской стороны. Владимир Путин поблагодарил турецкого лидера за то, что тот принял приглашение. Президент России сообщил, что удалось достигнуть судьбоносных решений.

ИСТОЧНИК KP.RU