2020-01-10T14:44:16+03:00
Политика

Канцлер Австрии заявил, что США стали непредсказуемы

Также Себастьяна Курца не устраивает нарастающая напряженность между Европой и Россией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Себастьян КурцСебастьян КурцФото: REUTERS
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Соединенные Штаты стали вести себя гораздо более непредсказуемо в политическом плане, а напряженности между Европой и Россией никуда не делись. Такие выводы канцлер Австрии Себастьян Курц озвучил в пятницу, 10 января, во время оглашения послания нового правительства страны Национальному совету.

"В наше время на международной арене изменяется соотношение сил. И хотя США остаются сильнейшим экономическим и военным государством в мире, они стали для нас более непредсказуемым партнером", - сказал политик.

Он добавил, что Китай тоже амбициозен в этих двух сферах, но при этом опирается на "совершенно другую основу ценностей и государственную систему".

Что касается, что России, то она, по словам Курца, вновь находится на этапе, при котором напряженность в отношениях с ЕС лишь увеличивается, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее австрийский канцлер пообещал сформировать коалиционное правительство страны в партнерстве с партией "Зеленые".

ИСТОЧНИК KP.RU

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