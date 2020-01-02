2020-01-02T03:02:56+03:00
Политика

Курц заявил о создании правительства Австрии в коалиции с "Зелеными"

Он получил мандат на формирование кабинета министров страны после победы в выборах
Мария ИГНАТЬЕВА
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Курц заявил о создании правительства Австрии в коалиции с "Зелеными"Курц заявил о создании правительства Австрии в коалиции с "Зелеными"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц заявил, что планирует сформировать коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые". Мандат на формирование кабинета министров страны он получил осенью прошлого года после победы на парламентских выборах.

- Я рад сообщить, что нам удалось добиться результата. Утром мы сможем вам представить программу нашего правительства, - сказал Курц.

Лидер "Зеленых" Вернер Коглер подчеркнул, что обе политические партии были избраны на выборах, чтобы взять на себя ответственность за будущее Австрии. Переговоры о создании совместного кабинета министров они ведут с ноября прошлого года.

В итоге лидер АНП Себастьян Курц станет канцлером Австрии, лидер "Зеленых" Вернер Коглер - вице-канцлером. Рабочую программу, как ожидается, представят 2 ноября. Тогда же назовут имена новых министров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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