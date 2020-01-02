Курц заявил о создании правительства Австрии в коалиции с "Зелеными"
Председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц заявил, что планирует сформировать коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые". Мандат на формирование кабинета министров страны он получил осенью прошлого года после победы на парламентских выборах.
- Я рад сообщить, что нам удалось добиться результата. Утром мы сможем вам представить программу нашего правительства, - сказал Курц.
Лидер "Зеленых" Вернер Коглер подчеркнул, что обе политические партии были избраны на выборах, чтобы взять на себя ответственность за будущее Австрии. Переговоры о создании совместного кабинета министров они ведут с ноября прошлого года.
В итоге лидер АНП Себастьян Курц станет канцлером Австрии, лидер "Зеленых" Вернер Коглер - вице-канцлером. Рабочую программу, как ожидается, представят 2 ноября. Тогда же назовут имена новых министров.
ИСТОЧНИК KP.RU