Летевший из Москвы самолёт совершил жёсткую посадку в Турции
Российский самолёт A321-200 авиакомпании Nordwind произвёл жёсткую посадку в турецкой Анталье. Пилоты лайнера запросили экстренную посадку из-за задымления, сообщает турецкий портал Airporthaber, отслеживающий события гражданской авиации. Во время приземления ударом шасси деформировался фюзеляж.
В генконсульство России в Анталье подтвердили произошедшее и добавили, что самолёт летел без пассажиров. Пострадавших нет, сообщает РИА Новости.
Похожий случай произошел 15 августа 2019 года такой же самолёт А321 авиакомпании «Уральские Авиалинии», следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, экстренно приземлился в кукурузном поле. Во время взлета в двигатели попала стая птиц и пилот Дамир Юсупов принял решение экстренной посадки, которую менее, чем через минуту он совершил на подмосковном кукурузном поле.
Обошлось без жертв, госпитализация потребовалась только одной пассажирке.
ИСТОЧНИК KP.RU