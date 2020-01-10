Летевший из Москвы самолёт совершил жёсткую посадку в Турции

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:08:49+03:00

Во время посадки одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж Фото: Иван ВИСЛОВ

Пилоты запросили экстренную посадку в связи с задымлением

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Российский самолёт A321-200 авиакомпании Nordwind произвёл жёсткую посадку в турецкой Анталье. Пилоты лайнера запросили экстренную посадку из-за задымления, сообщает турецкий портал Airporthaber, отслеживающий события гражданской авиации. Во время приземления ударом шасси деформировался фюзеляж.

В генконсульство России в Анталье подтвердили произошедшее и добавили, что самолёт летел без пассажиров. Пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Похожий случай произошел 15 августа 2019 года такой же самолёт А321 авиакомпании «Уральские Авиалинии», следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, экстренно приземлился в кукурузном поле. Во время взлета в двигатели попала стая птиц и пилот Дамир Юсупов принял решение экстренной посадки, которую менее, чем через минуту он совершил на подмосковном кукурузном поле.

Обошлось без жертв, госпитализация потребовалась только одной пассажирке.

ИСТОЧНИК KP.RU