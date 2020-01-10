Генерал Чварков получил условное наказание за мошенничество на 4, 3 млн рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:48:41+03:00

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Военный суд приговорил условно к трем годам колонии бывшего заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе генерал-лейтенанта Сергея Чваркова. Мужчину признали виновным в хищении 4,3 млн рублей у собственных подчиненных.

- Считать назначенное наказание условным, установить испытательный срок на два года, - огласил приговор судья.

Отмечается, что данное судебное решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции Верховного суда России, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что генерала полиции Александра Мельникова арестовали на 2 месяца по подозрению во взятке в 100 миллионов. В суде стало известно, что подозреваемый в мошенничестве несколько месяцев находился в разработке сотрудников Управления собственной безопасности МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU