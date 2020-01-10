Генерал Чварков получил условное наказание за мошенничество на 4, 3 млн рублей
Военный суд приговорил условно к трем годам колонии бывшего заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе генерал-лейтенанта Сергея Чваркова. Мужчину признали виновным в хищении 4,3 млн рублей у собственных подчиненных.
- Считать назначенное наказание условным, установить испытательный срок на два года, - огласил приговор судья.
Отмечается, что данное судебное решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции Верховного суда России, пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что генерала полиции Александра Мельникова арестовали на 2 месяца по подозрению во взятке в 100 миллионов. В суде стало известно, что подозреваемый в мошенничестве несколько месяцев находился в разработке сотрудников Управления собственной безопасности МВД России.
ИСТОЧНИК KP.RU