2020-01-10T18:14:56+03:00
В мире

Несколько тысяч иракцев вышли на митинг с антиамериканскими лозунгами

Демонстрации проходят на площади Тахрир в Багдаде и в ряде районов на населенном преимущественно шиитами юге Ирака
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американские СМИ пишут, что тысячи иракцев приняли участие в антиправительственных акциях протеста, на которых прозвучали одновременно антиамериканские и антииранские лозунги.

Сообщается, что митинги проходят на площади Тахрир в Багдаде и в ряде районов на населенном преимущественно шиитами юге Ирака.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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