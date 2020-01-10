Несколько тысяч иракцев вышли на митинг с антиамериканскими лозунгами
Демонстрации проходят на площади Тахрир в Багдаде и в ряде районов на населенном преимущественно шиитами юге Ирака
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Американские СМИ пишут, что тысячи иракцев приняли участие в антиправительственных акциях протеста, на которых прозвучали одновременно антиамериканские и антииранские лозунги.
Сообщается, что митинги проходят на площади Тахрир в Багдаде и в ряде районов на населенном преимущественно шиитами юге Ирака.
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ИСТОЧНИК KP.RU