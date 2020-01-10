Иран предоставил Украине доступ к месту падения самолета и черным ящикам
Об этом сообщил глава украинского МИД
Изменить размер текста:
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран предоставил Киеву доступ к месту падения самолета и черным ящикам.
При этом он подчеркнул, что пока не получил доступ к информации в черном ящике разбившегося в Тегеране украинского лайнера.
- Также мы получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами, - отметил Пристайко.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране»