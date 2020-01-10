2020-01-10T19:37:43+03:00
В мире

Иран предоставил Украине доступ к месту падения самолета и черным ящикам

Об этом сообщил глава украинского МИД
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран предоставил Киеву доступ к месту падения самолета и черным ящикам.

При этом он подчеркнул, что пока не получил доступ к информации в черном ящике разбившегося в Тегеране украинского лайнера.

- Также мы получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами, - отметил Пристайко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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