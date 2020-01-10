В Киеве подтвердили, что Boeing 737 в Иране изменил курс после того, как начал терпеть крушение
Глава украинского МИД отметил, что причины этого пока не известны
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Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что украинский Boeing 737-800 в Иране изменил курс после того, как начал терпеть крушение.
- Причины пока не известны, - отметил глава ведомства.
Ранее Пристайко заявил, что пока рано делать вывод о том, что самолет в Тегеране был сбит.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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