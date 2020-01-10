Россию обязали выплатить Украине $82 миллиона из-за Крыма

10 Янв. 2020 2020-01-10T23:33:45+03:00

Швейцарский суд отклонил две апелляции российской стороны и оставил в силе решение Женевского арбитража

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Швейцарский суд отклонил две апелляции российской стороны по иску 12 украинских компаний, требующих компенсаций за потерю имущества в Крыму после возвращения полуострова в состав нашей страны, и оставил в силе решение Женевского арбитража, сообщает Swiss Info.

Таким образом, федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить Украине свыше 82 миллионов долларов – именно такое решение по этому спору принял в апреле прошлого года арбитраж в Женеве.

Возражения и доводы российской стороны судьи отклонили. Между тем, Москва обращала внимание, что Женевский арбитраж – это не тот орган, который должен рассматривать такой спор. Кроме того, российская сторона указывала, что заключенное в 1998 году межправительственное соглашение о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной на украинские предприятия не распространяется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в «Нафтогазе» заявили, что собираются подать против нашей страны новые иски из-за потери крымских активов.

ИСТОЧНИК KP.RU