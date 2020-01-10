10 Янв. 2020 2020-01-10T16:51:10+03:00

"Нафтогаз Украины" подаст новые иски по активам в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уточняется, что сумма требований составит $5 млрд, с учетом процентов — более $7 млрд

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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что украинская компания подаст обновленные иски против РФ из-за убытков, вызванных потерей крымских активов.

Таким образом, сумма требований составит $5 млрд, с учетом процентов — более $7 млрд.

Заседание международного арбитражного трибунала в Гааге состоится в конце 2020-го или в 2021 году.

Напомним, первый раз с иском к РФ из-за потери крымских активов «Нафтогаз» обратился в Гаагский трибунал в 2016 году. Четыре года назад украинская компания оценила свои потери в $2,6 млрд, пишет Liga.net.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года украинский "Нафтогаз" подал иск к кабмину из-за передачи месторождения американской фирме. Ранее власти предоставили американской компании Ukrainian Energy право на разработку месторождения Варвинское.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752608" frameborder="0"></iframe> «Нафтогаз» и «Газпром» нарушили срок по мировому соглашению.Компании должны были подписать документ до 29 декабря

ИСТОЧНИК KP.RU