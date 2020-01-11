Иран готовится объявить причину крушения украинского лайнера
Причину крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», разбившегося вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, иранская сторона пообещала назвать в субботу, 11 января, – после заседания комиссии авиационных катастроф. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщило агентство Fars.
«Завтра после заседания комиссии авиационных катастроф будет объявлена причина крушения украинского пассажирского самолёта», - приводит издание слова своего собеседника.
Напомним, как писал сайт kp.ru, украинский лайнер, рейс PS752,. вылетел из Тегерана в Киев 8 января около 6:15 утра, однако уже через несколько минут пропал с радаров, загорелся и рухнул в окрестностях иранской столицы. Судя по опубликованным в сети кадрам, пламя охватило самолет еще в воздухе. На борту в тот момент было 176 человек, никто не выжил. Большая часть погибших пассажиров – граждане Ирана и Канады.
Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев
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Западные СМИ выдвинули «дополненную» версию крушения украинского «Боинга-737» при вылете из Тегерана 8 января. По версии анонимных источников в Вашингтоне, гибель свыше 170 человек на борту последовала из-за «двух ударов зенитно-ракетных комплексов» (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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