Шокирующие откровения корпорации: «Боинг 737 MAX разработали клоуны под присмотром обезьян»

Компания Boeing опубликовала более ста страниц внутренних документов о самолете 737 MAX, чья эксплуатация пока прекращена из-за двух катастроф. Материалы направлены в комитеты обеих палат Конгресса, которые занимаются расследованием причин крушения самолетов этой модели. Документы настолько саморазоблачительные (там немало переписки сотрудников компании), что компании пришлось выступить с разъяснениями.

- Эти заявления не определяют ту компанию, которой мы должны быть, и они абсолютно неприемлемы. Мы сожалеем о содержании этой переписки и приносим извинения фаа Конгрессу, нашим клиентам из авиакомпаний и авиапассажирам, - заявила Boeing.

Приводим самые яркие фрагменты из переписки сотрудников «Боинга», опубликованные агентством Reuters:

Ноябрь, 2015 год:

«Мы намерены очень жестко надавить в этом вопросе и, вероятно, нам потребуется поддержка на самом высоком уровне, когда придет время для окончательных переговоров».

(Имеется в виду лоббирование при столкновениях с требованиями регуляторов. В частности, о наличии в тренажерах определенного типа оповещений в кабине пилота. Компания пыталась избежать обучения пилотов на тренажерах для 737 MAX, поскольку процесс дорогостоящий и трудоемкий. - Ред.).

Апрель, 2017 год:

«Этот самолет разработан клоунами, которыми в свою очередь руководят обезьяны»

(Речь о проблеме с компьютерной системой управления лайнером. - Ред.).

8 февраля 2018 год:

«Вы посадили бы свою семью на обученный на тренажерах MAX лайнер? Я бы нет».

Май, 2018 год:

«Меня все еще не простил Бог за то, что я скрыл в прошлом году. Больше я не смогу это сделать, Жемчужные врата (в рай. - Ред.) закроются».

(Речь о контактах между Boeing и Федеральном авиационном управлении, от которого пытались скрыть недоработки. - Ред.).

Июнь, 2018 год:

«Я не знаю, как исправить эти вещи...Это систематично. Это культура. Это факт, что у нас есть важная лидирующая команда, которая очень мало понимает в бизнесе и подталкивает нас к определенным целям».

КАКИЕ БЫЛИ КАТАСТРОФЫ

29 октября 2018 года такой самолет разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а 10 марта 2019 года - в Эфиопии (погибли 157 человек). В компании считают, что трагедии произошли из-за сбоя в работе программного обеспечения системы MCAS, которая регулирует слишком острый угол подъема носа самолета в полете.

Эксплуатация этих самолетов запрещена с марта 2019 года по всему миру. В России, по данным на март 2019 года, таких лайнеров было всего два.

В мае у самолета обновили ПО, однако были обнаружены новые неполадки - в частности, влияющие на способность пилотов быстро решать проблему ухода стабилизатора.

Ожидалось, что возвращение этой модели произойдет в декабре, но вместо этого поползли слухи о возможном отказе Boeing от производства 737 MAX.