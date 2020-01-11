2020-01-11T02:08:37+03:00
Звезды

Петросян заверил телезрителей, что «Смехопанораму» не закроют

Бессменный ведущий юмористической передачи пояснил, что это временные перестановки в сетке вещания, связанные с экономией утреннего блока
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Евгений Петросян уверен, что «Смехопанораму» не закроютЕвгений Петросян уверен, что «Смехопанораму» не закроютФото: Алексей БУЛАТОВ
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Знаменитый российский артист разговорного жанра Евгений Петросян заверил телезрителей в том, что любимую многими передачу «Смехопанорама» не закроют.

«Я, так же как и вы, ничего об этом не знал, и не вижу в этом особого события. Многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет», - сказал юморист в интервью телеканалу «360», комментируя решение ВГТРК приостановить производство новых выпусков «Смехопанорамы» и «Утренней почты».

Евгений Ваганович рассказал, что он специально звонил на канал за разъяснениями, и представители ВГТРК ему объяснили, что это временные перестановки в сетке вещания, связанные с экономией утреннего блока, где, по словам Петросяна, «существует не только «Смехопанорама», но и целый ряд других передач». Он добавил, что многим телестудиям урезали бюджет на 20 – 25%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в СМИ появились слухи о том, что закрылись такие популярные телепередачи, как «Сам себе режиссер», «Утренняя почта» и «Смехопанорама».

«Сам себе режиссер», «Смехопанорама» и «Утренняя почта» закрылись, а комедии Гайдая победили голубые огоньки телеканалов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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