2020-01-10T18:37:57+03:00
Телевизор

Программа «Сам себе режиссер» закрыта навсегда

Она выходила в эфир 28 лет [видео]
Антонина ВЕТКИНА
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Алексей Лысенков объявил о закрытии проектаАлексей Лысенков объявил о закрытии проектаФото: Мила СТРИЖ
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Бессменный ведущий шоу «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков объявил о закрытии проекта. В последнее время новые выпуски выходили все раньше и раньше, пока их, наконец, не стали показывать в... 4.45 утра по воскресеньям. А если программу крутят в самое невыгодное время, это означает одно: зрителей у нее уже толком нет. И в данном случае понятно, почему: смешное видео теперь везде - в Youtube и на сотнях других сайтов, в мобильных телефонах. Совершенно незачем смотреть его еще и по телевизору.

Сам Себе Режиссёр (Заставка конца 90-х).

А ведь когда-то это была настоящая революция: любой зритель мог прислать свой ролик и потом получить свои несколько минут славы. И кучу призов вдобавок. Только камеры были не у всех и поначалу авторам шоу приходилось переводить и смешно озвучивать американские смешные видео. Постепенно в программу стали присылать оригинальные ролики. На кассетах. По почте!

Заставка Сам Себе Режиссёр (2002-2007).

- Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я принимаю это решение, - прокомментировал Лысенков закрытие шоу. - Как человек я его не то что не могу принять — мне трудно с ним согласиться.

Ведущий поблагодарил всех причастных к созданию шоу — авторов программы, героев. И показал первые 20 секунд самой первой программы - она вышла 14 января 1992 года: простенькая, наивная по нынешним временам заставка, юный и худенький ведущий. Теперь это часть истории российского телевидения. А припев «Я всегда с собой беру ви-део-ка-ме-ру!» будет звучать только в нашей памяти.

КСТАТИ

Из сетки «России 1» исчезли также «Смехопанорама» и «Утренняя почта». Речь о закрытии пока не идет: «производство этих программ приостановлено», - сообщили «КП» в пресс-службе канала.

Заставка программы Сам себе режиссёр (2007-2013).

ИСТОЧНИК KP.RU

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