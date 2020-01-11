Из-за приостановки производства Boeing 737 MAX компания Spirit уволила 2,8 тысячи сотрудников

11 Янв. 2020 2020-01-11T02:51:10+03:00

Один из крупнейших поставщиков деталей для этой модели лайнеров объявил, что не исключает сокращения штата и в будущем

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После авиакатастрофы в Иране, где разбился украинский Boeing 737-800, компания-поставщик деталей для этой модели самолетов Spirit AeroSystems объявила о «временном» увольнении около 2,8 тысячи своих сотрудников.

В распространенном 10 января заявлении компании говорится, что руководство Spirit было вынуждено пойти на такой шаг «из-за из-за приостановки производства 737 МАХ и сохраняющейся неопределенности о времени возобновления производства и об уровне производства, когда оно будет возобновлено».

«Spirit считает, что когда производство возобновится, его уровень будет ниже, чем ожидалось ранее», - цитирует текст заявления РИА Новости.

Отмечается, что в ангарах компании, которая поставляет около 70% комплектующих для Boeing 737 MAX, на данный момент хранятся детали для более 100 таких самолетов, и заказчику сначала нужно будет реализовать этот запас, прежде чем делать новый заказ. Кроме того, в январе Spirit планирует сокращение сотрудников завода в штате Оклахома и не исключает, что «может быть вынуждена пойти на дополнительные кадровые решения в будущем».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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ИСТОЧНИК KP.RU