2020-01-11T06:49:36+03:00
Политика

На Украине заявили, что у России «нет надводного флота»

По словам киевского «эксперта», наша страна обладает только «флотом атомных подводных лодок»
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В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота», а «единственное», чем действительно обладает наша страна – это «флот атомных подводных лодок». С таким утверждением выступил глава всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета страны Юрий Романюк. По его словам, Черноморский флот России, в составе которого более 270 боевых кораблей, катеров, подлодок и судов обеспечения, пребывает в «крайне плачевном» состоянии.

«Поэтому говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола», – заявил «эксперт» в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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