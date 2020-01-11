На Украине заявили, что у России «нет надводного флота»
В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота», а «единственное», чем действительно обладает наша страна – это «флот атомных подводных лодок». С таким утверждением выступил глава всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета страны Юрий Романюк. По его словам, Черноморский флот России, в составе которого более 270 боевых кораблей, катеров, подлодок и судов обеспечения, пребывает в «крайне плачевном» состоянии.
«Поэтому говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола», – заявил «эксперт» в интервью украинскому изданию «Обозреватель».
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU