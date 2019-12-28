2019-12-28T12:43:36+03:00
Политика

Оснащенный "Калибрами" корабль "Ингушетия" приняли в Черноморский флот

Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Торжественное поднятие флага. Фото: Сергей Мальгавко/ТАССТоржественное поднятие флага. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Изменить размер текста:

Малый ракетный корабль "Ингушетия" с высокоточным универсальным комплексом "Калибр" вошел в состав Черноморского флота России.

Торжественная церемония состоялась в субботу, 28 декабря, при участии командующего ЧФ Игоря Осипова, замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова, представителей Севастополя, Ингушетии и завода-изготовителя. Главным моментом мероприятия стало поднятие над кораблем Андреевского флага.

Всего же за 2019 год в состав Черноморского флота вошли шесть кораблей и катеров. В 2020 году к ним прибавятся еще 16 судов, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что "Ингушетию" торжественно спустили на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане в июне 2019 года.

Эксперты считают, что современное вооружение этого и других кораблей флота позволит контролировать Персидский залив, Красное море и восточную часть Средиземного.

Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Калибр» в Черном море.Ракеты прямо из-под воды запускались с подлодки «Колпино»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24