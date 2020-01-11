2020-01-11T19:32:21+03:00
В мире

В Вашингтоне задержали Хоакина Феникса за участие в митинге

Всего по обвинению в проведении незаконной экологической забастовки в полицейском участке оказалось 147 человек [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Вашингтоне задержали Майкла Шина и Хоакина Феникса за участие в экологической забастовкеВ Вашингтоне задержали Майкла Шина и Хоакина Феникса за участие в экологической забастовкеФото: Кадр видео
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Актеры Майкл Шин и Хоакин Феникс оказались в числе 147 человек задержанных за участие в экологическом митинге против изменений климата у входа в Капитолий в Вашингтоне. Им предъявили обвинение в проведении незаконного демонстрации.

Арест Хоакина Феникса.

Всего в незаконной акции приняли участие около 300 человек. Помимо Феникса, Шина и Фонды в акции также принимали участие актрисы Сьюзан Сарандон и Мэгги Джилленхол. Сам протест был организован актрисой Джейн Фондой. Эко-забастовки Fire Drill Fridays (Пожарные учения по пятницам) проходят с октября прошлого года.

Мартин Шин на демонстрации против изменения климата.

Напомним, 11 октября Джейн Фонду задержали за участие в экологической забастовке у входа в Капитолий США, однако она не остановилась и продолжила организовать экологические протесты и 21 декабря, в свой день рождения она оказалась в полицейском участке. Ее во второй раз задержали за проведение экопротеста у здания Конгресса США.

Хоакин Феникс на демонстрации против изменения климата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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