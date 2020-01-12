Эксперты предсказали рост цен на черный хлеб

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:50:09+03:00

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Подорожание ржи, а затем ржаной муки и хлебобулочных изделий, начавшееся ещё в 2019 году, может продолжиться, так как последствия плохого урожая и отсутствия достаточных запасов ржи будут и дальше сказываться на ценах. Согласно данным Центра агроаналитики Минсельхоза, последний урожай ржи в России был самым низким с 1965 года.

- В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500–700 рублей за тонну. Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из Белоруссии и замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба, - прокомментировал сложившуюся ситуацию руководитель управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Рудольф Булавин для информагентства "РИА Новости".

Также эксперт добавил, что средняя цена производителей ржи в ноябре выросла на 43%, а цена закупки ржи переработчиками – на 44%.

Ранее Российская гильдия пекарей и кондитеров подвела на сайте kp.ru собственные итоги 2019 года и пришла к выводам о дальнейшем повышении цен на хлеб.

ИСТОЧНИК KP.RU