По итогам года хлеб в России подорожает на 7%

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-20T17:44:13+03:00

Цены на хлеб в России могут вырасти на 6,5-7%. Фото: Мария ЛЕНЦ

Об этом сообщили в Российской гильдии пекарей

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Цены на хлеб в России по итогам 2019 года могут вырасти на 6,5-7%. К такому заключению пришли эксперты из Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

Они отметили, что в стране наблюдается снижение урожая ржи. Однако это полностью компенсируется импортом ржаной муки.

В 2018 году, когда закупочные цены на рожь повысились на 46%, хлеб подорожал на 5%. В этом году ситуация несколько иная. Цены на рожь повысились всего на 8,3%, а хлеб подорожал на 6-7%.

Исходя из этого, РОСПиК не видит предпосылок для дефицита ржи, а, следовательно, это не является причиной подорожания хлеба.

- Более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышение цен на ГСМ и транспортные услуги, а также на упаковку, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU