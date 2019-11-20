По итогам года хлеб в России подорожает на 7%
Цены на хлеб в России по итогам 2019 года могут вырасти на 6,5-7%. К такому заключению пришли эксперты из Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).
Они отметили, что в стране наблюдается снижение урожая ржи. Однако это полностью компенсируется импортом ржаной муки.
В 2018 году, когда закупочные цены на рожь повысились на 46%, хлеб подорожал на 5%. В этом году ситуация несколько иная. Цены на рожь повысились всего на 8,3%, а хлеб подорожал на 6-7%.
Исходя из этого, РОСПиК не видит предпосылок для дефицита ржи, а, следовательно, это не является причиной подорожания хлеба.
- Более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышение цен на ГСМ и транспортные услуги, а также на упаковку, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU