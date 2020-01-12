Представители Горбачева отрицают , что он выступал за отмену новогодних каникул в России

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:46:21+03:00

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Заявление о предложении отметить в России новогодние каникулы оказалось фейком. В пресс-службе Горбачев-фонда сообщили, что первый президент СССР никгда не делал таких заявлений и более того, вообще не давал интервью изданию «Ура.ру», где были опубликован материал с «цитатой» Михаила Горбачева. Политик якобы предложил давать россиянам всего несколько выходных после нового года, как было в Советском союзе. В противном случае народ будет «бездельничать» и «уходить в запои».

- Я с агентством Ура.ру не говорил и по этому вопросу не высказывался. Этот вопрос должно решить общество и Государственная дума, – процитировал политика руководитель пресс-службы фонда Павел Палажченко, комментарий получили РИА Новости.

Ранее в интервью "Комсомольской правде" Михаил Горбачев рассказал, что встретил новый год в кругу семьи и друзей, для этого он на несколько часов отпросился из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU