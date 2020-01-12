«Народ бездельничает»: Горбачев предложил отменить новогодние каникулы в России
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев предложил отменить в России новогодние каникулы и длинные выходные на майские праздники.
«Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои», - убежден политик.
По мнению Горбачева, выходные дни для трудящихся стоит распределять более равномерно: «Я бы просто перераспределил эти все длинные выходные по календарю, вот и все».
Михаил Горбачев также напомнил, что когда он руководил Советским Союзом, длинных выходных в стране почти не было, и это, по его словам, «положительно сказывалось на жизни общества». Такой точкой зрения бывший глава государства поделился в беседе с URA.ru.
К слову, как ранее писал сайт kp.ru, далеко не все россияне «бездельничают» и «спиваются» в новогодние праздники, многие во время затяжных зимних каникул предпочитают работать.
ИСТОЧНИК KP.RU