2020-01-12T05:55:19+03:00
Общество

«Народ бездельничает»: Горбачев предложил отменить новогодние каникулы в России

По мнению политика, достаточно пары выходных, как это было в Советском Союзе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший президент СССР Михаил ГорбачевБывший президент СССР Михаил ГорбачевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев предложил отменить в России новогодние каникулы и длинные выходные на майские праздники.

«Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои», - убежден политик.

По мнению Горбачева, выходные дни для трудящихся стоит распределять более равномерно: «Я бы просто перераспределил эти все длинные выходные по календарю, вот и все».

Михаил Горбачев также напомнил, что когда он руководил Советским Союзом, длинных выходных в стране почти не было, и это, по его словам, «положительно сказывалось на жизни общества». Такой точкой зрения бывший глава государства поделился в беседе с URA.ru.

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, далеко не все россияне «бездельничают» и «спиваются» в новогодние праздники, многие во время затяжных зимних каникул предпочитают работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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