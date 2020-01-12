2020-01-12T13:21:09+03:00
Происшествия

На Жулебинском бульваре в Москве сгорел Bentley

Две другие машины, припаркованные рядом с дорогой иномаркой, тоже пострадали
Юлия САЛЬНИКОВА
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Огонь потушили, но восстановлению машина не подлежитОгонь потушили, но восстановлению машина не подлежитФото: Мария ЛЕНЦ
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На юге-востоке Москвы сгорела дорогая иномарка Bentley. Пожар произошел ночью 12 января. Причина, по которой машина загорелась, пока не известна. Помимо Bentley, огнем повреждены еще два автомобиля, припаркованных рядом. Но именно именно иномарка пострадала сильнее всего. Восстановлению она не подлежит.

Пострадавших нет, благодаря тому, что возгорание произошло ночью. Владельцы легковушек оставили свои машины на ночь во дворе. Обстоятельства пожара на Жулебенском бульваре будут выяснять с помощью экспертизы.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Сергиевом Посаде 12 января сгорел амбар с металлоломом. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. В этом ЧП никто не пострадал, огонь тушили 35 человек с помощью 10 единиц техники, сообщали в МЧС.

На Жулебинском бульваре сгорел Bentley.

ИСТОЧНИК KP.RU

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