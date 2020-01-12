На Жулебинском бульваре в Москве сгорел Bentley

12 Янв. 2020 2020-01-12T13:21:09+03:00

Две другие машины, припаркованные рядом с дорогой иномаркой, тоже пострадали

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На юге-востоке Москвы сгорела дорогая иномарка Bentley. Пожар произошел ночью 12 января. Причина, по которой машина загорелась, пока не известна. Помимо Bentley, огнем повреждены еще два автомобиля, припаркованных рядом. Но именно именно иномарка пострадала сильнее всего. Восстановлению она не подлежит.

Пострадавших нет, благодаря тому, что возгорание произошло ночью. Владельцы легковушек оставили свои машины на ночь во дворе. Обстоятельства пожара на Жулебенском бульваре будут выяснять с помощью экспертизы.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Сергиевом Посаде 12 января сгорел амбар с металлоломом. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. В этом ЧП никто не пострадал, огонь тушили 35 человек с помощью 10 единиц техники, сообщали в МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754220" frameborder="0"></iframe> На Жулебинском бульваре сгорел Bentley.

ИСТОЧНИК KP.RU